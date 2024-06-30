Письмо из Вашингтона

В то время как барабанная дробь войны звучит всё громче, а воинственная риторика становится все более пронзительной, все задаются вопросом: есть ли кто-нибудь, кто спасет эту планету от Армагеддона? Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан видит только одного человека, который может это сделать, и это Дональд Трамп. При условии, что он победит на предстоящих ноябрьских выборах, сдержит слово о своем намерении положить конец войне на Украине и преодолеет ожидаемый саботаж со стороны «партии войны».

Состоявшиеся 27 июня дебаты кандидатов в президенты Трамп выиграл с большим перевесом. Ему присудили победу 67% зрителей, причем среди независимых его поддержали практически 100%. В результате, если ранее в Демократической партии голоса тех, кто предлагал подумать о новой кандидатуре, игнорировались партийной верхушкой, теперь у многих из них кардинально изменилось мнение. И, что немаловажно, это произошло и у ключевых финансовых спонсоров, а также у ведущих СМИ, ранее всегда ставивших на Байдена.

По их мнению, реальность заключается в том, что президент не в состоянии понимать и тем более, регулировать сложнейшие процессы нынешней внутренней и внешней политики, что очень опасно для страны. Добавим, что опасность распространяется и на всю планету.

Тем не менее, если говорить о достижении мира, делать ставки на победу Трампа нужно с осторожностью. Он уже много чего наобещал во время первого срока, а в результате подписал целую череду антироссийских санкций, вышел из важнейших договоров о безопасности, а также одобрил поставки летального оружия на Украину.

Конечно, многое из этого Трамп делал под давлением конгресса и СМИ, пытаясь доказать, что он не агент Москвы. И, скорее всего, это давление будет продолжаться, но на данный момент, если говорить об уменьшении риска Третьей мировой войны, мы не видим никого другого в Америке, кто мог бы это сделать. Роберт Кеннеди-младший также выдвигает подобные идеи, но у него нет шансов на победу, в то время как Трамп может учесть свои предыдущие ошибки и, если не стать миротворцем, то по крайней мере помочь всем нам отойти от края пропасти.

Вот уже и советники представили ему план по окончании конфликта на Украине, включающий требование к Зеленскому вступить в переговоры на основании «имеющейся линии фронта». Предполагается, что в случае отказа со стороны Украины военная поддержка со стороны США прекратится.

Следует отметить, что в настоящее время в отличие от войн во Вьетнаме и Ираке в Америке не особо заметны протесты против поддержки конфликта на Украине со стороны гражданского общества, однако нарастающая угроза Третьей мировой с возможным применением ядерного оружия постепенно меняет ситуацию. Растет число известных американских экспертов с большой аудиторией, требующих, чтобы Вашингтон немедленно начал мирные переговоры с Москвой. Среди них профессора крупнейших университетов, отставные военные и работники спецслужб, известные журналисты и другие.

Так, призыв профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса «ради бога, ведите переговоры!» вызвал настолько огромный резонанс в социальных сетях, что даже мейнстримовские СМИ не смогли его проигнорировать. Сакс напомнил о пяти попытках Москвы с июня 2008 по июнь 2024 года пригласить западных лидеров к диалогу, все из которых были отвергнуты. Кстати, в 2008 году такую попытку предпринял бывший тогда президентом Дмитрий Медведев. Именно его Вашингтон предпочитал видеть в Кремле, о чем тогдашний вице-президент Байден во время визита в Москву в марте 2011 года сообщил лично Путину.

Напомню о двух других упущенных шансах, в которых мне довелось принять участие в качестве представителя народной дипломатии. Первый имел место еще весной 1991 года, когда республиканец Пол Вайрик посетил президента Джорджа Буша-старшего в овальном кабинете, чтобы предложить разработку совместной американо-советской стратегической противоракетной обороны как основы для укрепления доверия между бывшими врагами.

Ранее Пол попросил меня донести эту идею до советского руководства, что я и сделал с помощью академика Юрия Осипьяна, советника по науке в команде Горбачева. Осипьян пользовался большим авторитетом в обеих странах как вице-президент Академии наук СССР и член Национальной инженерной академии США. Высшие советские политические и военные круги выразили полную поддержку этой инициативе. По словам Вайрика, Буш вначале проявил живой интерес и внимательно слушал до тех пор, пока в кабинет не вошла Кондолиза Райс, в то время советник президента по нацбезопасности. Она сразу отнеслась к идее скептически и посоветовала Бушу ее отвергнуть.

Другой случай произошел в октябре 2001 года, когда конгрессмен-республиканец Курт Уэлдон представил Джорджу Бушу-младшему доклад «Новые времена — новые начинания», подготовленный большой группой общественных активистов. В нем содержалось несколько десятков конкретных предложений и проектов по американо-российскому сотрудничеству во многих областях — от науки, образования и медицины до космоса, безопасности и противоракетной обороны. Этот документ был поддержан более чем 150 членами конгресса и передан президенту Путину во время его визита в Вашингтон в ноябре того же года.

Это было время больших ожиданий после первой успешной операции США в Афганистане, когда Россия оказала Штатам значительную логистическую и разведывательную поддержку. Америка тогда с восторгом приветствовала Путина, а Буш назвал его выдающимся политическим деятелем, «с которым можно будет строить светлое будущее для обеих стран и всего мира». В свою очередь Путин на приеме в его честь заявил, что «Россия готова сближаться с Америкой настолько тесно, насколько она к этому готова».

К сожалению, вскоре после этого Буш забыл все свои обещания и вместо благодарности расторг договор о ПРО, поощрял цветные революции на постсоветском пространстве и стремился к дальнейшему расширению НАТО, в том числе на Украину и в Грузию.

Я напомнил все эти факты потому, что, хотя никто не может ответить на вопрос, вынесенный в подзаголовок, знание истории может помочь рассеять информационный туман вокруг происходящих событий, разоблачить ложь и показать истинных виновников нынешней трагедии, грозящей перерасти в ядерную катастрофу.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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