Расчеты гаубиц Д-30 разгромили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ

Артиллерийское подразделение группировки войск «Север» с помощью расчетов 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы 30 июня показало Минобороны России.

Российские артиллеристы выполняют боевые задачи в круглосуточном режиме в сложнейших условиях. Их навыки так хорошо отработаны, что процесс расчета установок цели и нанесения огневого поражения занимают считанные минуты. Огонь ведется военнослужащими на дальность, превышающую 15 км.

Для помощи российским военнослужащим используются беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара корректируют огонь артиллерии.

Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. У орудий огромный запас прочности, они просты в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании, поэтому военнослужащие на линии соприкосновения всегда знают, что Д-30 не подведет.

«У нас была боевая задача по уничтожению большой силы противника. Нанесли огневое поражение, в результате чего очень много [живой силы ВСУ] уничтожили. Было порядка 20 человек: наверное, готовилась диверсионная группа. Мы совершили огневой налет, поразили цель удачно. Каждый день у нас такие задачи: то ночью тревога, когда диверсионная группа минные заграждения. Вовремя наша разведрота засекла подход группы, и мы их всех орудиями накрыли», ― заявил командир гаубичной батареи Павел.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что бойцы ВС РФ называют гаубицу Д-30 снайперским оружием — она точно бьет на разные расстояния. Современные снаряды позволяют уничтожать пехоту, военную технику противника и хорошо укрепленные позиции.

Ранее, 25 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 благодаря слаженной работе помогли обеспечить продвижение штурмовых подразделении ВС РФ в районе города Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР).

В мае Минобороны РФ показало, как расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийские подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу, замаскированные позиции и пулеметные точки ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».