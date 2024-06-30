Черниговская ТЭЦ на Украине вышла из строя после пожара
Черниговская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на Украине вышла из строя и была остановлена после возгорания в трансформаторе тока, предположительно, вызванного коротким замыканием. Об этом 29 июня заявил представитель «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина.
«Предварительно, было короткое замыкание, было выведено из строя оборудование. Это не очень серьезное оборудование, но вызвали спасателей. Возгорание уже ликвидировано», ― цитирует спикера телеканал «Общественное».
По словам представителя энергокомпании, пожар произошел на площади 9 кв. м. Одна из вероятных причин ― перенапряжение в сети.
22 июня во Львовской области Украины произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Как отметил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, информации о пострадавших не поступало.