Мошенники обманывают россиян с помощью игры в телефоне
Мошенники воспользовались популярностью игры Hamster Kombat. Злоумышленники воруют деньги и аккаунты пользователей в Telegram, сообщает телеканал «Известия». Как выяснили «Известия», обычно преступники используют две схемы, связанные с игрой. В первой мошенники предлагают игрокам свои услуги по накрутке рефералов, то есть приглашенных в игру друзей. Пользователи переводят деньги, но не получают ничего взамен. Во второй схеме преступники используют боты, которые крадут данные игроков. Hamster Kombat — суперпопулярная игра в Telegram. За три месяца «хомяк» привлек более 150 млн пользователей во всем мире. Цель игры — сделать героя руководителем биржи. Зарабатывать монеты нужно постоянно кликая на «хомяка». Игрокам обещают возможность вывести выигранные средства.
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