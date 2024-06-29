ФСБ возбудила дело об организации незаконной миграции сотрудником вуза в Дагестане

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного из вузов. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Отмечается, что дело возбудили по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

«По данным следствия, сотрудником <…> одного из высших учебных заведений республики в сговоре с подданным Иорданского Хашимитского Королевства был организован канал незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию», — уточнили в пресс-службе.

В ФСБ уточнили, что за денежное вознаграждение проводилось оказание услуг, среди которых было оформление однократных учебных виз гражданам Сирийской Арабской Республики, организация приема в Махачкале и размещение в общежитии учебного заведения. После этого иностранные граждане отправлялись в Москву для дальнейшего следования в государства Евросоюза.

На данный момент проводятся следственные действия, нацеленные на установление обстоятельств случившегося.

Накануне сообщалось, что в Крыму пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию региона, возбуждены уголовные дела. Двое жителей полуострова искали женщин, которые за денежное вознаграждение были готовы вступить в фиктивный брак с гражданами иностранных государств.

27 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменений в миграционной политике страны. Он призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции.

В тот же день глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил ужесточить контроль за сдачей экзаменов по русскому языку для мигрантов. Среди необходимых для этого мер он назвал в том числе видеофиксацию всей процедуры проведения экзамена, повышение минимального порога для успешной сдачи и обязательное говорение.

До этого, 19 июня, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года более 30 тыс. иностранных граждан были высланы из России, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. По ее словам, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.