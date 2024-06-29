Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля

Правительство России разрешило экспортировать бензин в июле. Это следует из постановления кабмина от 28 июня, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, запрет на поставки топлива за границу не будет действовать до 31 июля.

«Принятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность, позволили насытить внутренний рынок. Поэтому правительством было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина еще на месяц начиная с 1 июля», — отметил министр энергетики Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго в Telegram-канале.

По его словам, на внутреннем рынке есть достаточный объем запасов моторных топлив, а спрос полностью обеспечен предложением.

До этого, 29 февраля, сообщалось, что правительство ввело запрет на экспорт бензина на шесть месяцев, до 31 августа. Тогда отмечалось, что запрет не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами — членами ЕАЭС, на купленное гражданами топливо для личного пользования, а также на вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи. Позже запрет был снят с конца мая до 30 июня включительно, а ограничения на июль и август оставались.

Ранее в тот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов является одной из мер для стабилизации рынка. Он обратил внимание на то, что эта ситуация является абсолютно нормальной. Однако он добавил, что в случае насыщения рынка и получения излишков нефти запрет на экспорт будет отменен.