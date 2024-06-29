В Пензе более 30 детей из детского лагеря обратились за медпомощью

В Пензе в детском оздоровительном центре «Белка» свыше 30 детей обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Как сообщается на сайте региональной прокуратуры 30 июня, по данному факту проводится проверка.

«По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор», — рассказали на сайте Прокуратуры Пензенской области.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, включая организацию питания в детском лагере.

Кроме того, при необходимости правоохранительные органы примут меры прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура района проводила проверку указанного лагеря и обнаружила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокурор возбудил дела об административных правонарушениях в отношении представителя организатора питания.

На данный момент акты реагирования находятся на рассмотрении.

Известно, что ранее в детском оздоровительном центре был заменен организатор питания.

17 июня в лагере «Юбилейный» в селе Березняки Сахалинской области произошло массовое отравление детей, будет возбуждено уголовное дело. Дети приехали в учреждение в мае, а спустя несколько дней у них поднялась высокая температура и появились признаки кишечной инфекции. В информационном центре уточнили, что руководство лагеря не стало уведомлять об отравлении родителей детей.

В следственном управлении СК России по Сахалинской области была организована процессуальная проверка.