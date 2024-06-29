Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей

Сотрудники органов внутренних дел России обеспечили правопорядок и безопасность во время проведения выпускных вечеров. Об этом в субботу, 29 июня, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что на территории страны в более чем 21 тыс. учебных заведений прошли торжественные мероприятия, в которых участвовали свыше 1 млн человек. В Москве праздник проводили в парке Горького, также площадкой был Государственный Кремлевский дворец. В столице отметили свой выпускной 32 тыс. молодых людей.

В Санкт-Петербурге «Алые паруса» собрали более 1 млн гостей, среди которых 80 тыс. выпускников, добавила Волк.

«В охране правопорядка были задействованы свыше 43 тыс. полицейских, сотрудников Росгвардии, представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций», — указала официальный представитель МВД.

Кроме того, она уточнила, что нарушений общественного порядка не было зафиксировано. Выпускные вечера в регионах РФ продолжаются, они завершатся в начале июля, отметила Волк.

Ранее, 28 июня, президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к выпускникам российских школ, отметив, что у них начинается абсолютно новый этап взрослой и самостоятельной жизни. Как заметил глава государства, для выпускников самое главное — реализовать свое призвание и найти дело по душе.