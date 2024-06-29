Три человека пострадали в результате удара ВСУ по движущимся авто под Белгородом

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по движущимся по дороге автомобилям в Белгородской области, в результате случившегося пострадали три мирных жителя. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что раненых доставили в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, продолжил Гладков, в селе были атакованы еще две машины, пострадавших в результате не было обнаружено. Также три транспортных средства сгорели полностью, уточнил он.

«На участке автодороги Зиборовка — Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил Гладков.

По словам губернатора, врачи оказали водителю необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно. У транспортного средства также повреждена кабина, добавил он.

В субботу средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники около 9:45 и 13:00 мск. Также сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов над четырьмя регионами РФ: один ― над территорией Брянской области, один ― над территорией Белгородской области и два ― над территорией Республики Крым.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.