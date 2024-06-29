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Средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

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Ранее в этот день около 9:45 мск также был уничтожен украинский дрон. Также сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ: один ― над территорией Брянской области, один ― над территорией Белгородской области и два ― над территорией Республики Крым.

Позднее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области. В результате погибли пять мирных жителей. Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь пострадали три человека.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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