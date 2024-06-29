Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 100 км от камчатского села Никольское. Об этом сообщила в субботу, 29 июня, пресс-служба главного управления (ГУ) МЧС России по Камчатскому краю.

«Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 100 километрах северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального округа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС добавили, что в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Ранее, в ночь на 16 июня, два землетрясения произошли на юге Сахалина. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,1 находился в 12 км западнее села Таранай на глубине 7 км. Через час там же был зафиксирован повторный толчок, магнитуда которого составила 2.