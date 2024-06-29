Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 119 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения спецоперации. Об этом 29 июня сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) России уничтожили пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Помимо этого, российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и технике ВСУ в 119 районах.

Ранее, 27 июня, в Минобороны проинформировали, что ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 в зоне спецоперации. Также были уничтожены 62 беспилотника, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS.

11 июня ВС РФ уничтожили на аэродромах базирования самолеты-штурмовики Су-27 и Су-25, принадлежавшие воздушным силам Украины. Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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