Российские силы освободили населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны 29 июня.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка первая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Потери противника при этом составили до 360 военнослужащих. Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.

Ранее, 28 июня, подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Была поражена живая сила и техника трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 7 июня, российские силы освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Перед этим ВС РФ освободили 2 июня в этом же регионе населенный пункт Уманское.

При этом 31 мая в Минобороны рассказали, что за неделю ВС РФ освободили населенные пункты Берестовое и Ивановка в Харьковской области, а также Архангельское и Нетайлово в ДНР и продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ. Тогда глава оборонного ведомства Андрей Белоусов сообщил, что всего за май военнослужащие армии России освободили 28 населенных пунктов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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