Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Мир
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Общество
Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций
Общество
Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей
Общество
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
Армия
Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников
Мир
Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона
Мир
СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании
Экономика
В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ
Мир
Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Общество
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест
Мир
Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом
Сюжет:

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы освободили населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны 29 июня.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка первая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Потери противника при этом составили до 360 военнослужащих. Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.

«ВСУ не ожидали нашего появления и сдавались без боя»
Российские бойцы раскрыли подробности стремительного штурма поселка Очеретино к северу от Авдеевки

Ранее, 28 июня, подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Была поражена живая сила и техника трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 7 июня, российские силы освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Перед этим ВС РФ освободили 2 июня в этом же регионе населенный пункт Уманское.

При этом 31 мая в Минобороны рассказали, что за неделю ВС РФ освободили населенные пункты Берестовое и Ивановка в Харьковской области, а также Архангельское и Нетайлово в ДНР и продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ. Тогда глава оборонного ведомства Андрей Белоусов сообщил, что всего за май военнослужащие армии России освободили 28 населенных пунктов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024