Жительницу Заполярья осудили за работу курьером у телефонных мошенников
В Мурманске вынесен приговор в отношении женщины, которую признали виновной в участии в телефонном мошенничестве. Подсудимая оказывала злоумышленникам курьерские услуги.
По данным ИА «Би-порт», мошенник звонил пожилым гражданам, представляясь сотрудником полиции. Он убеждал потерпевших, что их родственники якобы попали в ДТП, в связи с чем требуется финансовая помощь. Местные жительницы 79 и 85 лет согласились отдать 1,75 млн рублей. Деньги они передали подсудимой, которая выступила в качестве курьера. Женщина перевела полученную сумму на посторонний счет, оставив себе часть вознаграждения.
Подсудимую приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскали сумму понесенного потерпевшими ущерба.
Ранее в Мурманске задержали 16-летнего подростка, которого заподозрили в оказании курьерских услуг телефонным мошенникам. Молодой человек забрал деньги у пожилых жительниц Умбы.