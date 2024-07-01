В Москве изменились тарифы на парковки на некоторых улицах

С 1 июля изменилась стоимость парковки на ряде улиц Москвы. На 12 участках, где средняя загруженность была меньше 50%, тариф снижен. Это позволит сбалансировать спрос и перенаправить потоки автомобилей, пояснили в столичном департаменте транспорта.

Тарифы изменились еще на 12% улиц с платной парковкой, где постоянная загрузка превышала 80%. В Дептрансе отметили, что это позволит эффективно разгрузить наиболее востребованные участки, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места. Кроме того, с 1 июля скорректированы тарифы на ряде парковок со шлагбаумом в центре города.

На 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре, изменился предельный тариф. Это касается, в частности, улиц Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная. Новый тариф составит 600 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час ночью. В департаменте транспорта пояснили, что корректировка в этих локациях необходима, поскольку местным жителям не хватает парковочных мест.

С 5 августа находить парковочные места возле дома станет проще жителям еще 88 участков улиц, которые проживают в районе точек притяжения — ресторанов, бизнес-центров, достопримечательностей. В Дептрансе подчеркнули, что платные парковочные места по статистике в четыре с половиной раза быстрее освобождаются, чем бесплатные.