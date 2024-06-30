Эксперт рассказал о способах сэкономить память на смартфоне

Сегодня многие привыкли фотографировать, снимать и сохранять что-то на память на своем смартфоне, чтобы в случае чего быстро найти нужный файл. Однако многочисленные приложения, фотографии и видео быстро заполняют хранилище устройства, что может негативно сказаться на его производительности. Ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков 30 июня рассказал «Известиям», что может влиять на скорость заполнения памяти, и дал рекомендации по тому, как избежать ее дефицита в телефоне.

Одной из основных причин недостатка памяти на устройстве является хранение фотографий и видео высокого разрешения, сообщил эксперт. Для освобождения места рекомендуется изменить разрешение этих файлов, а также регулярно чистить девайс от ненужных снимков, роликов и скриншотов.

«Если вы не хотите удалять файлы, использование облачных хранилищ может стать для вас эффективным инструментом для экономии памяти на устройстве. Настройка автоматического сохранения фото и видео в облаке позволяет удалять их с девайса, сохраняя при этом доступ к ним в любой момент с разных устройств», — сказал Шарков.

По словам эксперта, второй причиной заполнения памяти являются файлы, получаемые через мессенджеры. Многие пользователи не отключают функцию автозагрузки или вовсе не знают о ней, что приводит к накоплению ненужных данных. Для оптимизации хранилища и повышения производительности приложений и операционной системы рекомендуется регулярно очищать кэш приложений или полностью отключить автозагрузку файлов через настройки.

«Также существует кэш в браузерах — это копии контента, который вы посмотрели в интернете. Кэш помогает экономить время на открытие сайтов: если страница, которую вы смотрите, уже есть в кэше, браузер мгновенно откроет ее. Для того, чтобы избавиться от него, пользователям нужно зайти в браузер и очистить историю за всё время. Кроме того, можно настроить автоматическую очистку кэша через определенные промежутки времени», — сказал Шарков.

Для экономии времени рекомендуется использовать приложения-клиннеры для очистки памяти на смартфоне. Эти программы анализируют данные на устройстве, выявляют крупные и редко используемые файлы, что помогает пользователям быстро обнаружить и удалить ненужные данные без необходимости вручную искать их. Кроме того, такие программы следят за состоянием устройства, предотвращая перегрев, заключил собеседник издания.

В конце мая проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рассказал «Известиям», что жаркая погода может стать серьезным испытанием для смартфона. Перегрев устройства способен привести к различным проблемам, включая подвисания, снижение производительности, повреждение аккумулятора и даже поломку устройства.