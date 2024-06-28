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В российский прокат вышел нуарный триллер Вэй Шуцзюня «Только течет река»

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Фото: Hangzhou Film Dangdang Film/KHKH FILM
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В грядущие выходные в российских кинотеатрах немало премьер — для взрослых и детей, художественных и анимационных. Среди них «Известия» отметили нуарный триллер «Только течет река» китайского режиссера Вэй Шуцзюня, которого называют одной из главных надежд авторского кинематографа Поднебесной.

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Картина основана на пока не переведенном на русский язык рассказе Юй Хуа «Ошибка у реки». Фильм Шуцзюня — четвертая экранизация произведений писателя-постмодерниста, причем самая известная из них — фильм «Жить» Чжана Имоу. Коммунистическая партия КНР за него на пять лет запретила режиссеру снимать кино, но вскоре запрет был снят из-за общественного резонанса. В прокате на родине фильму отказали.

«Только течет река» начинается эпиграфом Альбера Камю. По сюжету, провинциальный китайский городок сотрясает известие об убийстве безобидной старушки на берегу местной реки. Угрюмый детектив Ма Чжэ (в главной роли Чжу Илун — звезда «Исчезнувшей в звездах») быстро выходит на главного подозреваемого, но рядом с телом погибшей он находит аудиокассету с признанием в любви, к тому же на месте преступления видели другую женщину.

Новые улики и обстоятельства вынуждают следователя копать всё глубже, постепенно теряя связь с реальностью.

Подробнее читайте в эксклюзивном кинообзоре «Известий» в пятницу, 28 июня, в 10:00

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