Эксперт уличил США в причастности к попытке госпереворота в Боливии

США причастны к попытке госпереворота в Боливии. Об этом 28 июня рассказал «Известиям» международный аналитик, журналист из Аргентины Кристиан Ламеса.

«Вчера вечером генерал, совершивший переворот, был арестован, и против него было возбуждено уголовное дело за попытку мятежа. Таким образом, в настоящее время в Боливии царит конституционный порядок», — напомнил эксперт, добавляя, что для этого военного переворота было множество причин.

Ламес напомил, что за несколько дней до инцидента министр экономики правительства Луиса Арсе Марсело Монтенегро предупредил об операции, проводимой посольством США. По мнению эксперта, оппозиционный альянс был нацелен на создание «мягкого переворота», что было полностью отвергнуто и опровергнуто дипломатическими представителями Вашингтона.

«Однако поразительно, что всего через несколько дней эта попытка государственного переворота была осуществлена», — подметил Ламес.

Аналитик сообщил, что так как Боливия является ведущей державой в мире по запасам энергетического ресурса лития, который используется в батареях и электронных компонентах всех видов, Вашингтон заинтересован в этом стратегическом элементе.

Эксперт отметил, что тесные отношения между Россией и Боливией также однозначно повлияли на попытку государственного переворота.

«Также можно связать это с последним визитом президента Арсе в Российскую Федерацию, где у него были важные встречи, в ходе которых было подписано множество очень важных и очень выгодных соглашений для обеих сторон, но особенно для Боливии», — отметил эксперт.

Аналитик не исключил и новую попытку переворота.

«На карту поставлено множество интересов, желанных для Вашингтона и его европейских партнеров, и мы знаем, что они никогда не смирятся с потерей своих интересов без боя и с помощью самых грязных приемов, которые они могут использовать», — заключил он.

Ранее, 26 июня, президент Арсе заявил об угрозе государственного переворота в стране. Боливийское телевидение опубликовало кадры, где видно, как БТР таранил ворота главного входа в президентский дворец в Ла-Пасе. Боливийский лидер предупредил, что в столице происходит «нерегулярное» развертывание войск.

В результате этих событий пострадали как минимум девять человек. Попытка переворота закончилась арестом экс-командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньиги и его сообщников — вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры.

Комментируя инцидент, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это является внутренним делом страны. При этом он подчеркнул, что любое вмешательство третьих стран в данные события недопустимо.