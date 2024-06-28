Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах
Общество
Генпрокурор РФ пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили 25 БПЛА над регионами РФ за ночь
Общество
В РЖД сообщили о восстановлении движения на участке схода вагонов в Коми
Мир
Саммит Евросовета не утвердил меры по выделению Киеву кредита на $50 млрд
Экономика
Уровень долговой нагрузки регионов может снизиться до 15%
Политика
Путин поздравил выпускников школ и пожелал им реализовать свое призвание
Мир
В результате попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек
Мир
Трамп во время дебатов обвинил Байдена в превращении США в «страну третьего мира»
Мир
МСОП внес карликовых слонов Борнео в Красный список
Мир
Лидеры ЕС решили начать разработку нового режима санкций против России
Армия
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Общество
Жителей Москвы предупредили о сильной жаре 28 июня
Армия
Экипажи танков Т-72 уничтожают ВСУ на правом берегу Днепра
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении пяти БПЛА над Брянской областью
Мир
Пранкеры Вован и Лексус допустили розыгрыш Байдена в будущем
Мир
Штаб Трампа объявил о его победе на дебатах с Байденом

Эксперт уличил США в причастности к попытке госпереворота в Боливии

0
Фото: REUTERS/Claudia Morales
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США причастны к попытке госпереворота в Боливии. Об этом 28 июня рассказал «Известиям» международный аналитик, журналист из Аргентины Кристиан Ламеса.

«Вчера вечером генерал, совершивший переворот, был арестован, и против него было возбуждено уголовное дело за попытку мятежа. Таким образом, в настоящее время в Боливии царит конституционный порядок», — напомнил эксперт, добавляя, что для этого военного переворота было множество причин.

Ламес напомил, что за несколько дней до инцидента министр экономики правительства Луиса Арсе Марсело Монтенегро предупредил об операции, проводимой посольством США. По мнению эксперта, оппозиционный альянс был нацелен на создание «мягкого переворота», что было полностью отвергнуто и опровергнуто дипломатическими представителями Вашингтона.

«Однако поразительно, что всего через несколько дней эта попытка государственного переворота была осуществлена», — подметил Ламес.

Аналитик сообщил, что так как Боливия является ведущей державой в мире по запасам энергетического ресурса лития, который используется в батареях и электронных компонентах всех видов, Вашингтон заинтересован в этом стратегическом элементе.

Эксперт отметил, что тесные отношения между Россией и Боливией также однозначно повлияли на попытку государственного переворота.

«Также можно связать это с последним визитом президента Арсе в Российскую Федерацию, где у него были важные встречи, в ходе которых было подписано множество очень важных и очень выгодных соглашений для обеих сторон, но особенно для Боливии», — отметил эксперт.

Аналитик не исключил и новую попытку переворота.

«На карту поставлено множество интересов, желанных для Вашингтона и его европейских партнеров, и мы знаем, что они никогда не смирятся с потерей своих интересов без боя и с помощью самых грязных приемов, которые они могут использовать», — заключил он.

Неудачный Ла-Пас: что сейчас происходит в Боливии
И стоит ли ждать обострения ситуации

Ранее, 26 июня, президент Арсе заявил об угрозе государственного переворота в стране. Боливийское телевидение опубликовало кадры, где видно, как БТР таранил ворота главного входа в президентский дворец в Ла-Пасе. Боливийский лидер предупредил, что в столице происходит «нерегулярное» развертывание войск.

В результате этих событий пострадали как минимум девять человек. Попытка переворота закончилась арестом экс-командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньиги и его сообщников — вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры.

Комментируя инцидент, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это является внутренним делом страны. При этом он подчеркнул, что любое вмешательство третьих стран в данные события недопустимо.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024