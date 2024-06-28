Красно-белая ловушка

Похоже, нападающий «Спартака» Квинси Промес возвращается в Россию из ОАЭ. Кратко для тех, кто подзабыл или не следил за ситуацией последние месяцы: в середине февраля нидерландский суд приговорил 32-летнего футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду почти 1,5 тонн кокаина. Через две недели после этого Промеса задержали в Дубае, а голландская прокуратура запросила экстрадицию.

Спустя несколько месяцев заключения (Квинси вышел под залог 17 мая, но все равно оставался в ОАЭ), по данным многочисленных инсайдеров, Промес вернется в Россию. За футболиста якобы хлопотал аж целый МИД России, а по возвращении в страну его ждет новый контракт от «Спартака». Маловероятный, но неудивительный исход. Что он значит для клуба?

Для начала стоит разобраться, что об этом думает сам «Спартак». В эпоху после Леонида Федуна красно-белые — самый дипломатичный клуб России, так что и в деле Промеса москвичи показали класс. «Не будем комментировать, чтобы не навредить делу», «мы на связи с игроком и адвокатами» и прочий политес — за несколько месяцев в «Спартаке» почти ничего не сказали по сути. Но дали понять, что «сливать» Промеса не планируют и расценивают его как своего игрока.

Итак, сам «Спартак» не против возвращения, и оно, похоже, вот-вот состоится. Как это трактовать? В первую очередь — как репутационный выстрел себе в голову. Важно понимать, что в самый популярный клуб страны возвращается человек, признанный судом виновным в контрабанде наркотиков. Человек, ответственный за импорт 1,5 тонн кокаина. Это если не брать другие его «приключения».

Конечно, даже в таких условиях находятся люди, оправдывающие Промеса. Условно их можно поделить на три категории:

• Юристы. Не по профессии, а по призванию, эти люди делятся на две подгруппы. Первая считает, что из-за повсеместного легалайза в Нидерландах 1,5 тонны кокаина не то же, что в России, и вообще, это почти чистый бизнес. Вторая группа куда более искушенная и не верит в обвинения, пока не пройдут все кассации и апелляции, да и без личного приговора (Промеса осудили заочно) решения суда — липа;

• Диверсанты. Эта категория в меньшинстве, но она довольно радикальна. Основной посыл — Промес ввозил наркотики в недружественную страну, а в России ведет себя порядочно и импортировать кокаин точно не будет. Таких людей сдавать нельзя;

• Страусы. Самая странная группа из всех — «мы же не знаем, как оно там было, детали читали только в газетах, давайте не делать выводы, люди разберутся».

Несмотря на такую пестроту подгрупп, на самом деле все сторонники Промеса — в глобальном меньшинстве. Судя по социальным сетям, медиа и личному опыту, большая часть болельщиков «Спартака» (про нейтральных и говорить не нужно), кроме термоядерной аудитории — резко против какого-либо продолжения отношений. Это важно для понимания, в какую токсичную яму несется «Спартак», возвращая Промеса.

Впрочем, в клубе придумали очевидную линию защиты, похожую на тезисы «юристов» из первой категории. Кратко она звучит так: да, Промеса признали виновным, но приговор обжалуется и еще не вынесен окончательно. Радикально за Квинси никто не вписывался (позицию «сукин сын, но наш сукин сын» никто из официальных лиц не озвучивал), делая вид, что все отдано на откуп законодательству. Все процедуры обжалования могут занять пару-тройку лет — а так как Промесу уже 32 года, за это время из него можно будет выжать все соки и с миром отпустить на пенсию.

Но тут встает другой вопрос — так уж ли надо их выжимать? Нет, Промес однозначно лучший легионер в истории клуба, и в свой второй заход в Москву был максимально полезен. Но весенняя беспроигрышная серия «Спартака» показала, что и без голландца красно-белые способны разрывать чемпионат. Тем более с их ресурсами найти аналогичного или почти такого же футболиста вряд ли будет трудно, хотя это и обойдется дорого.

Ну и еще вопрос вдогонку — а будет ли, что выжимать? Где гарантия, что за несколько месяцев без футбола Квинси не растворился? Ситуация не самая тривиальная, но в России есть аналоги. Кокорин и Мамаев после тюрьмы в российском футболе себя не нашли. Первый достаточно безуспешно побегал за «Спартак» (медом там, что ли, намазано?) и убыл в Европу, на Кипр, транзитом через Италию. Второй не вылезал из ростовского лазарета. Короче говоря, по аналогии с этими двумя товарищами, Промес — «кот в мешке».

Получается, «Спартак» разменивает репутацию на всю оставшуюся историю (припоминать такое будут долго, если не всегда) на футболиста в сомнительной форме и в котором есть весьма иллюзорная необходимость. Да, в теории красно-белые могут получить классного (без иронии), мотивированного футболиста с дешевым контрактом — в новом соглашении условия наверняка пересмотрят. И даже могут что-нибудь выиграть. Но пока плюсы (да еще и под вопросом) не перевешивают минусы. И развилка «брать — не брать» выглядит как та, в которой трудно сделать неправильный выбор.

Но у «Спартака», кажется, получается.

Автор — корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса»

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