Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелась площадка по утилизации отходов
Мир
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Общество
В Crocus Group рассказали о планах восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»
Мир
NYT узнала о желании спонсоров демократов насильно отстранить Байдена от выборов
Общество
МЧС предупредило о грозе с дождем и градом в Москве
Мир
МИД КНДР обвинил США в создании «азиатской версии НАТО»
Общество
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя пострадавшими детьми на Сахалине
Происшествия
Губернатор сообщил о падении обломков БПЛА на крышу жилого дома в Липецке
Интернет и технологии
Объем сообщений о вредоносных схемах и услугах вырос в Telegram на 53% в 2024 году
Общество
Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми прибыли в Новороссийск
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня
Мир
В Британии выступление политика Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным
Армия
Силы ПВО уничтожили за ночь 36 БПЛА над шестью регионами РФ
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве недалеко от купающихся людей в Одессе
Общество
В ДНР нашли изданную на деньги США экстремистскую литературу
Мир
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Мир
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами

Стали известны самые дорогие путешествия россиян в июне

OneTwoTrip: в июне россияне дороже всего отдохнули в Париже и Сочи
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip в воскресенье, 30 июня, назвал «Известиям» самые дорогие отельные бронирования, которые его клиенты совершили в начале лета.

Наиболее впечатляющие траты пришлись на заграничные каникулы. Рекордную сумму на проживание потратили путешественники, отдохнувшие в Париже: два человека жили в пятизвездочном отеле с завтраками 11 ночей и заплатили за это 3 582 700 рублей. На втором месте оказался отпуск в Нью-Йорке: два человека провели там почти месяц, или 26 дней, остановившись в пятизвездочной гостинице и потратив 1 405 100 рублей, причем питание в эту сумму не входило. На третьей строчке рейтинга оказались семейные каникулы в Белеке, которые обошлись россиянам в 1 156 000 рублей. Именно столько семья с одним ребенком отдала за восемь ночей в пятизвездочном отеле по системе «Всё включено».

На курорте Санта-Маргерита-ди-Пула в Италии один путешественник провел 10 дней, проживая в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием, что обошлось ему в 1 149 500 рублей. Чуть меньше миллиона рублей, или 950 400 рублей, заплатила за отдых в Цюрихе семья с одним ребенком — они жили в пятизвездочном отеле с завтраками два дня.

Корейские сценарии: чем отличается КНДР для иностранцев и для обычных граждан
«Известия» побывали в местах, куда не водят туристов централизованно

Июньские каникулы в отелях России стоили по сравнению с отдыхом за границей скромнее, однако и в нашей стране было сделано несколько крупных бронирований. Например, два путешественника отдохнули в отеле Сочи за 767 700 рублей; такую сумму они отдали за девять дней в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием. Второе место рейтинга занял отдых в Горном Алтае, точнее, в селе Манжерок, где двое клиентов провели семь дней в отеле категории «‎пять звезд» с трехразовым питанием, заплатив за это 575 600 рублей. Замыкает тройку лидеров недельный отпуск в Санкт-Петербурге: в Северной столице два человека проживали в пятизвездочном отеле с завтраками, потратив 542 400 рублей.

Кроме того, достаточно внушительную сумму стоили недельные каникулы в Москве: компания из четырех человек забронировала проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками за 518 000 рублей. А пять дней в отеле без звезд, зато с завтраками в Махачкале обошлись в 465 000 рублей — однако стоит отметить, что отдыхали там сразу 12 человек.

Ранее, 7 июня, «Известия» узнали из результатов исследования компании «Финион», что летом 2024 года россияне выбрали для отпуска Ближний Восток, Азию и Латинскую Америку. В десятку популярных зарубежных направлений попали Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Франция, Мальдивы, Япония, Египет, Индонезия, Куба.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024