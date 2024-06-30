Стали известны самые дорогие путешествия россиян в июне

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip в воскресенье, 30 июня, назвал «Известиям» самые дорогие отельные бронирования, которые его клиенты совершили в начале лета.

Наиболее впечатляющие траты пришлись на заграничные каникулы. Рекордную сумму на проживание потратили путешественники, отдохнувшие в Париже: два человека жили в пятизвездочном отеле с завтраками 11 ночей и заплатили за это 3 582 700 рублей. На втором месте оказался отпуск в Нью-Йорке: два человека провели там почти месяц, или 26 дней, остановившись в пятизвездочной гостинице и потратив 1 405 100 рублей, причем питание в эту сумму не входило. На третьей строчке рейтинга оказались семейные каникулы в Белеке, которые обошлись россиянам в 1 156 000 рублей. Именно столько семья с одним ребенком отдала за восемь ночей в пятизвездочном отеле по системе «Всё включено».

На курорте Санта-Маргерита-ди-Пула в Италии один путешественник провел 10 дней, проживая в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием, что обошлось ему в 1 149 500 рублей. Чуть меньше миллиона рублей, или 950 400 рублей, заплатила за отдых в Цюрихе семья с одним ребенком — они жили в пятизвездочном отеле с завтраками два дня.

Июньские каникулы в отелях России стоили по сравнению с отдыхом за границей скромнее, однако и в нашей стране было сделано несколько крупных бронирований. Например, два путешественника отдохнули в отеле Сочи за 767 700 рублей; такую сумму они отдали за девять дней в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием. Второе место рейтинга занял отдых в Горном Алтае, точнее, в селе Манжерок, где двое клиентов провели семь дней в отеле категории «‎пять звезд» с трехразовым питанием, заплатив за это 575 600 рублей. Замыкает тройку лидеров недельный отпуск в Санкт-Петербурге: в Северной столице два человека проживали в пятизвездочном отеле с завтраками, потратив 542 400 рублей.

Кроме того, достаточно внушительную сумму стоили недельные каникулы в Москве: компания из четырех человек забронировала проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками за 518 000 рублей. А пять дней в отеле без звезд, зато с завтраками в Махачкале обошлись в 465 000 рублей — однако стоит отметить, что отдыхали там сразу 12 человек.

Ранее, 7 июня, «Известия» узнали из результатов исследования компании «Финион», что летом 2024 года россияне выбрали для отпуска Ближний Восток, Азию и Латинскую Америку. В десятку популярных зарубежных направлений попали Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Франция, Мальдивы, Япония, Египет, Индонезия, Куба.