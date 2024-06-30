Разрушители мифов: как на самом деле живет КНДР

Президент России Владимир Путин в ходе своего недавнего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику заключил с ее лидером Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Исторический документ открыл новую эпоху в отношениях с Северной Кореей и вызвал всплеск интереса к ней. Вокруг одной из самых закрытых стран мира до сих пор существует много мифов. Какой увидел жизнь в КНДР фотокорреспондент «Известий» — в галерее