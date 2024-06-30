Разрушители мифов: как на самом деле живет КНДР

Президент России Владимир Путин в ходе своего недавнего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику заключил с ее лидером Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Исторический документ открыл новую эпоху в отношениях с Северной Кореей и вызвал всплеск интереса к ней. Вокруг одной из самых закрытых стран мира до сих пор существует много мифов. Какой увидел жизнь в КНДР фотокорреспондент «Известий» — в галерее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Столицу Северной Кореи Пхеньян украшают патриотические плакаты, выполненные в знакомой советской стилистике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Улицы здесь немноголюдные, но достаточно спокойные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В КНДР активно продвигают национальную культуру и самобытность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Ассортимент косметической продукции в местных магазинах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Так выглядит привычный уличный фастфуд в Северной Корее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Молодежь вовлечена в организации пионерского образца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
За порядком на дорогах часто следят девушки-полицейские
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Люди преимущественно передвигаются на общественном транспорте, машин на дорогах не так много
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Пхеньяне есть православный храм Троицы Живоначальной, основанный в 1930-е годы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Известно, что интерес к православию проявлял бывший руководитель республики Ким Чен Ир
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Другим важным для России объектом выступает знаменитый монумент «Освобождение»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Этот обелиск посвящен советским солдатам, освобождавшим Корею в годы Великой Отечественной войны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Памятник символизирует историческую связь народов России и КНДР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Когда-то в Пхеньяне появилось первое на Корейском полуострове метро — оно активно функционирует до сих пор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В пейзаж современной городской инфраструктуры вписаны древние памятники — например, ворота Тэдон, построенные еще в VI веке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На улицах много зелени, власти следят за уровнем экологии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Жители Северной Кореи предпочитают спокойный досуг, многие здесь любят чтение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Местные дети, как и везде, резвятся во дворах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Напоминания об истории КНДР можно встретить повсюду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Мавзолей бывших руководителей республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира имеет культовый статус
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Во дворах жилого сектора разбиты передвижные лавки с продуктами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Быт Северной Кореи — настоящий портал в атмосферу стран бывшего соцблока
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Жизнь здесь размеренная и тихая, но людям это нравится
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