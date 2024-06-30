Реклама
Прямой эфир
Спорт
Действующий чемпион Европы Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
Происшествия
Девушка загорелась во время файер-шоу на празднике ко Дню молодежи в Люберцах
Общество
В Crocus Group рассказали о планах восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»
Мир
Кеннеди-младший указал на усиление экономики России из-за санкций США
Мир
В Нью-Йорке протестующие призвали Байдена уйти в отставку
Мир
Полиция обыскала офисы поставщика военной техники в ЕС по делу о коррупции
Мир
В Сербии задержали возможного соучастника теракта в Белграде
Экономика
Семейная ипотека расширится за счет регионов
Интернет и технологии
Объем сообщений о вредоносных схемах и услугах вырос в Telegram на 53% в 2024 году
Спорт
Сборная Германии обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня
Общество
Сальдо сообщил о сокращении комендантского часа в Херсонской области
Мир
В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с портретом Ленина
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Брянской областью
Общество
Кириенко рассказал о регулярном проведении Всемирного фестиваля молодежи
Мир
Черниговская ТЭЦ на Украине вышла из строя после пожара
Армия
Младший сержант Давлетзянов расчистил от мин путь бронегруппе ВС РФ

Разрушители мифов: как на самом деле живет КНДР

Эксклюзивный фоторепортаж «Известий» из закрытой страны
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Президент России Владимир Путин в ходе своего недавнего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику заключил с ее лидером Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Исторический документ открыл новую эпоху в отношениях с Северной Кореей и вызвал всплеск интереса к ней. Вокруг одной из самых закрытых стран мира до сих пор существует много мифов. Какой увидел жизнь в КНДР фотокорреспондент «Известий» — в галерее
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Столицу Северной Кореи Пхеньян украшают патриотические плакаты, выполненные в знакомой советской стилистике
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Улицы здесь немноголюдные, но достаточно спокойные
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В КНДР активно продвигают национальную культуру и самобытность
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Ассортимент косметической продукции в местных магазинах
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Так выглядит привычный уличный фастфуд в Северной Корее
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Молодежь вовлечена в организации пионерского образца
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
За порядком на дорогах часто следят девушки-полицейские
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Люди преимущественно передвигаются на общественном транспорте, машин на дорогах не так много
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Пхеньяне есть православный храм Троицы Живоначальной, основанный в 1930-е годы
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Известно, что интерес к православию проявлял бывший руководитель республики Ким Чен Ир
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Другим важным для России объектом выступает знаменитый монумент «Освобождение»
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Этот обелиск посвящен советским солдатам, освобождавшим Корею в годы Великой Отечественной войны
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Памятник символизирует историческую связь народов России и КНДР
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Когда-то в Пхеньяне появилось первое на Корейском полуострове метро — оно активно функционирует до сих пор
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В пейзаж современной городской инфраструктуры вписаны древние памятники — например, ворота Тэдон, построенные еще в VI веке
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На улицах много зелени, власти следят за уровнем экологии
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Жители Северной Кореи предпочитают спокойный досуг, многие здесь любят чтение
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Местные дети, как и везде, резвятся во дворах
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Напоминания об истории КНДР можно встретить повсюду
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Мавзолей бывших руководителей республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира имеет культовый статус
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Во дворах жилого сектора разбиты передвижные лавки с продуктами
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Быт Северной Кореи — настоящий портал в атмосферу стран бывшего соцблока
На весь экран
Северная Корея глазами фотокорреспондента Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Жизнь здесь размеренная и тихая, но людям это нравится
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024