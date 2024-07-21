Хвостатые спасатели: как собаки помогают искать людей

Современные поисковые команды трудно представить без собак. Однако для их эффективного применения необходимо правильно подготовить животное и отработать различные ситуации. Для этой цели проводятся Открытые московские городские соревнования кинологических поисково-спасательных расчетов. Они всегда начинаются с ветеринарного осмотра. Как проходят такие мероприятия — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Алексей Хвостов
В соревнованиях принимают участие команды спасателей из разных регионов России
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Фото: Алексей Хвостов
Однако все внимание приковано, конечно, к их четвероногим напарникам
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Фото: Алексей Хвостов
Соревнования состоят из трех этапов, каждый из которых проходит в свой день
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Фото: Алексей Хвостов
Первый этап называется «Проверка послушания и ловкости»
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Фото: Алексей Хвостов
Судьи оценивают выполнение животными базовых команд, а также проверяют их физическую подготовку и выдержку
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Фото: Алексей Хвостов
Команды кинологов переходят к заданию «Техногенный завал»
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Фото: Алексей Хвостов
Собакам предстоит найти условных пострадавших в руинах здания
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Фото: Алексей Хвостов
Этот этап считается самым сложным и включает в себя подвохи
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Фото: Алексей Хвостов
Команды работают в самых труднодоступных местах
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Фото: Алексей Хвостов
Нередко животное приходится отпускать и руководить им на расстоянии
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Фото: Алексей Хвостов
За всеми участниками в ходе соревнований внимательно следят судьи
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Фото: Алексей Хвостов
Поиски усложняют ложные манекены, которые отвлекают внимание собак
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Фото: Алексей Хвостов
Кроме того, четвероногий должен сам определить оптимальный путь к пострадавшему
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Фото: Алексей Хвостов
Еще один этап называется «Лес» и посвящен поисковым работам в естественных условиях
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Фото: Алексей Хвостов
Животные учатся прочесывать большие расстояния, что особенно актуально в сезон отдыха на природе
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Фото: Алексей Хвостов
Все цели максимально маскируют, чтобы собака ориентировалась только на свое обоняние
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Фото: Алексей Хвостов
Один кинологический расчет способен заменить группу из десяти человек на территории в 250 тыс. квадратных метров
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