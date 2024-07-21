Хвостатые спасатели: как собаки помогают искать людей

Современные поисковые команды трудно представить без собак. Однако для их эффективного применения необходимо правильно подготовить животное и отработать различные ситуации. Для этой цели проводятся Открытые московские городские соревнования кинологических поисково-спасательных расчетов. Они всегда начинаются с ветеринарного осмотра. Как проходят такие мероприятия — в фотогалерее «Известий»