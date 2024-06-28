Гибкие, доступные, востребованные: какие профессии позволяют совмещать семейную жизнь и карьеру

В российскую экономику включены сотни профессий, но не все они одинаково популярны. Зачастую при выборе рода занятий люди пытаются найти гибкий формат, который позволит успешно совмещать карьеру, семью и повседневные дела. Какую доступную профессию выбрать, чтобы максимально комфортно выстраивать баланс между работой и остальными сферами жизни, читайте в публикации «Известий».

Жить в балансе

По данным опроса ВЦИОМа, россияне считают, что их жизнь была бы неполной без интересной работы, семьи и друзей. Для кого-то сохранение work-life balance превращается в неразрешимую задачу: ты успешен либо в профессиональном развитии, либо в личной жизни. Другие же стремятся найти варианты такой занятости, которая позволит совмещать работу и всё остальное.

Среди всех работающих россиян половина — представители всего примерно десятка профессий. В основном это бюджетники: учителя, врачи, сотрудники силовых ведомств. Также популярны профессии водителя, охранника и специалиста в сфере торговли. Именно в этих сферах сейчас, по данным опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», наблюдается самый заметный кадровый дефицит.

Чтобы разобраться, какие профессии помогут остаться в балансе с самим собой, сравним пять из них: охранники, продавцы, торговые представители, водители такси и специальности с низкой квалификацией (эта категория объединяет грузчиков, подсобных рабочих и уборщиков). Основные критерии сравнения: уровень заработной платы, требования к кандидату, возможность совмещать с учебой или другой работой, а также востребованность на рынке.

Я в водители пойду

Эксперты Аналитического центра при правительстве РФ подсчитали, что стране не хватает 72 тыс. водителей такси. В декабре прошлого года аналитики «Яндекса» называли еще более внушительную цифру и говорили о нехватке 80 тыс. таксистов. Это подтверждается данными Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ: согласно их докладу, для уравнивания спроса и предложения число кадров в пассажирском транспорте должно вырасти на 13%. Особенно остро дефицит ощущается в небольших населенных пунктах.

Служба исследований hh.ru в конце прошлого года проанализировала 782 тыс. вакансий. Оказалось, что водители такси — лидеры по уровню дохода среди рабочих специальностей. В крупных городах (с населением от полумиллиона и выше) они в среднем получают 95–105 тыс. рублей, в городах поменьше (от 50 тыс. до 500 тыс. человек) — около 82 тыс. В обоих случаях размер дохода превышает средние значения по стране — 75 тыс. рублей.

— Несмотря на то что текущий дефицит кадров охватывает весь рынок труда, некоторые сферы ощущают особый кадровый голод. В частности, к ним относятся сегменты транспорта и логистики. Так, в апреле 2024 года профессия таксиста вошла в топ-10 самых массовых специальностей на платформе «Авито Работа» — доля предложений для этих работников составила 2,2% от общего числа вакансий, — отмечает директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.

По его словам, среднее предложение по зарплате для водителей такси при этом выросло почти на 3% за последний месяц и составило 83 627 рублей по России. Помимо повышения уровня заработных плат, работодатели стремятся привлечь соискателей комфортными условиями труда. Среди них — быстрое трудоустройство, возможности работы рядом с домом, выбор комфортного графика, ежедневные выплаты, а также другие преимущества и бонусы.

Агрегаторы и таксопарки требуют от водителя определенного стажа (минимально — от трех лет), наличия российского гражданства или гражданства стран СНГ (в этом случае требуется разрешение на работу) и водительских прав на русском языке. В некоторых случаях требований становится больше. Например, водители бизнес-тарифов обязательно должны следовать дресс-коду и обладать развитыми коммуникационными навыками.

Водитель такси может самостоятельно выбирать, когда именно и сколько часов готов уделять поездкам с пассажирами. Перевозки можно совмещать с основной занятостью. А пенсионер не потеряет индексацию пенсии, если устроится как самозанятый.

Оптом и в розницу

Исследований о недостатке продавцов нет. Но определенные выводы можно делать по косвенным данным: треть всех вакансий в стране приходится на розничную торговлю и общепит, при этом число объявлений за прошлый год, по данным hh.ru, выросло примерно на 25%, а число резюме — всего на 3%.

— В целом по России вакансий в ритейле за год стало больше на четверть. По итогам I квартала 2024-го розничная торговля вошла в топ-5 сфер с наиболее высоким спросом на персонал. В тройку наиболее востребованных позиций в ритейле входят кассиры, продавцы и администраторы магазинов. Для линейных позиций в ритейле характерна высокая текучка кадров, поэтому спрос на персонал в этой сфере всегда высокий, а рекрутинг ведется непрерывно, — рассказывает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Средний доход продавца-кассира в крупных городах, по данным SuperJob, составляет 40–45 тыс. рублей, продавца-консультанта — 50–60 тыс. рублей. В регионах эти цифры вдвое меньше, что подтверждается информацией, которую крупные сети размещают на своих сайтах.

Однако в этой сфере всё может быть по-разному. Так, продавец в мебельном или автомобильном салоне может получать комиссию, которая в несколько раз превышает оклад.

Базовое требование к будущему продавцу — желание работать. Все необходимые навыки ритейлеры дают в ходе обучения. Однако в таком случае придется рассчитывать на средний доход: больше получают только продавцы с опытом (от двух лет) или специальными знаниями.

Кассиры и консультанты обычно работают по графику 5/2, 2/2 или 3/1, иногда у них есть возможность выбирать утреннюю или вечернюю смену. Многое зависит от решений руководства в конкретном магазине. В крупных сетях свободно составлять график и выбирать часы работы удается редко. Кроме того, не всегда есть возможность найти работу в интересующем районе — придется учитывать время на дорогу.

Товар лицом

У торговых представителей примерно такая же ситуация с востребованностью, что и у продавцов: на сферу торговли приходится около трети всех вакансий в стране. И хотя торговые представители требуются реже, чем кассиры и продавцы-консультанты, профессия всё равно входит в топ наиболее востребованных — например, по данным службы исследований поискового сервиса работы hh.ru, на юге страны и в ЯНАО.

Торговые представители оказались на третьем месте по уровню дохода среди представителей рабочих специальностей. Их доходы в городах с населением до миллиона составляют около 65 тыс. рублей в месяц, в миллионниках — 74 тыс. На итоговую сумму влияет процент от продаж, так что в зависимости от успехов конкретного сотрудника реальные значения могут быть иными.

Торговый представитель — единственная профессия в подборке, где от соискателя ждут диплом о высшем образовании. А поскольку работа связана с общением, работодатели отдают предпочтение людям с развитыми навыками коммуникации.

Обычно при приеме на работу торгового представителя речь идет о занятости на полный день, однако работодатели допускают совмещение с работой в других компаниях на той же или схожей позиции.

Ох, рано встает охрана

Охранники стабильно попадают в топы самых популярных профессий. Министр экономического развития Максим Решетников в конце прошлого года даже говорил об их переизбытке. Из-за этого спрос на таких сотрудников постепенно падает. На сайте Московского центра занятости охранников ищут в два раза реже, чем продавцов, и в четыре раза реже, чем водителей. А министр финансов Антон Силуанов вообще назвал эту профессию отмирающей.

Если верить сервисам по поиску работы, средний доход охранника по стране составляет 30–40 тыс. рублей. Картина меняется, когда речь идет о личных телохранителях и охранниках с оружием. Их доход эксперты оценивают в 80–120 тыс. рублей.

Базовые требования — внимательность и ответственность. Часто от соискателя требуется лицензия или удостоверение частного охранника (УЧО), где указан разряд.

Сменный график охранников нередко позволяет совмещать работу с учебой или другой работой — в частности, когда речь идет о позиции ночного охранника.

И прочие разнорабочие

В последнюю категорию попали профессии с низким порогом входа: грузчики, разнорабочие, специалисты по клинингу.

В 2020 году Минэкономразвития представило рейтинг наиболее востребованных профессий. Ведомство пришло к выводу, что 73% спроса все-таки приходится на представителей средней квалификации. Аналитики отметили и временно возросший интерес к низкоквалифицированным специалистам, но заключили, что спрос на них непостоянен, а новые кадры нужны в основном из-за большой текучки.

Например, грузчики в среднем по России зарабатывают 30–40 тыс. рублей. В Москве и крупных городах их доход чуть выше — около 55 тыс., по данным исследования SuperJob.

Доходы уборщика аналитики также оценивают в 30–40 тыс. рублей.

Уровень дохода разнорабочих оценить сложно, однако если судить по интернет-доскам объявлений, то в среднем один выполненный заказ стоит 3400 рублей.

В требованиях к кандидату в основном указывают наличие специального оборудования: средств для уборки, инструментов и тому подобного.

Грузчики, клинеры и разнорабочие часто получают сдельную оплату — за выполненный заказ. Получается, работать можно тогда, когда нужно, и столько, сколько нужно. В последнее время в стране активно развиваются сервисы по поиску специалистов, и низкоквалифицированная работа легко может стать дополнением к основной деятельности.

Гибкая тройка

Лидером с учетом соответствия всем выбранным критериям, а значит, и наиболее гибкой можно считать профессию водителя такси, следом за ней идут позиции продавца-консультанта и кассира, а замыкают тройку лидеров профессии грузчика, разнорабочего и клинера.

Автомобильные права есть у миллионов россиян. Но, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, число тех, кто хочет их получить, снижается с каждым годом. Если в 2019 году было подано 9,5 млн заявлений, то в 2022-м — уже 4,5 млн, а получили удостоверения только 1,36 млн человек. Причина в росте популярности и доступности общественного транспорта, такси и кикшеринга.