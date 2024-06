Sony, Universal и Warner подали в суд на ИИ-стартапы за нарушение авторских прав

Крупные звукозаписывающие студии Sony Music, UniversalMusic Group и Warner Records в понедельник, 24 июня, подали в суд на ИИ-стартапы Suno и Udio, обвинив их в массовом нарушении авторских прав за счет использования записей лейблов для обучения систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The New York Post.

«Такие нелицензионные сервисы, как Suno и Udio, утверждающие, что копировать работы артистов и использовать их в своих интересах без согласия и оплаты — это «справедливо», отодвигают для всех нас создание действительно инновационного ИИ», — заявил генеральный директор Американской ассоциации звукозаписывающих компаний Митч Глейзер.

Согласно искам, лейблы обвиняют Udio в Нью-Йорке и Suno в Массачусетсе в том, что они копировали композиции студий без разрешения, чтобы научить свои системы создавать музыку, которая будет «напрямую конкурировать, удешевлять и в конечном итоге заглушать» работы исполнителей компаний.

По их мнению, пользователи Suno и Udio смогли воссоздать элементы песен My Girl The Temptations, All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри и I Got You (I FeelGood) Джеймса Брауна и др., а также могли генерировать вокал, «неотличимый» от вокала таких музыкантов, как Майкл Джексон, Брюс Спрингстин и ABBA.

Компании требуют от стартапов выплатить за каждую скопированную песню установленную законом компенсацию в размере до $150 тыс.

При этом, по их данным, Suno скопировала 662 песен, а Udio — более 1,6 тыс. песен.

Ранее, 11 июня, Илон Маск заверил, что запретит использовать в своих компаниях технику компании Apple, если в нее интегрируют технологии ИИ. По его словам, это недопустимое нарушение в сфере безопасности со стороны технического гиганта.