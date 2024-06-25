Сборная Италии вышла в плей-офф Евро-2024
Матч сборных Италии и Хорватии в групповом турнире Евро-2024 завершился вничью со счетом 1:1. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» в понедельник, 24 июня.
Хорватский футболист Лука Модрич забил гол на 55-й минуте. Спортсмену исполнилось 38 лет, что позволило ему стать самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Вничью счет вывел итальянский нападающий Маттиа Дзакканьи на 90+8-й минуте.
За 33 секунды до гола, на 54-й минуте, Модрич не реализовал пенальти.
Итальянская команда заработала четыре очка и вышла в плей-офф Евро-2024. Сборная Хорватии получила два очка и вышла на третье место в группе B.
Ранее, 22 июня, в плей-офф вышла сборная Португалии, обыграв команду Турции во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024 со счетом 3:0.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, команды разбиты на шесть групп.