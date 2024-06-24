Более 730 жителей Красноярского края заболели описторхозом
С начала 2024 года 733 жителям Красноярского края был установлен диагноз описторхоз. Из них — 128 детям, включая пять дошколят в возрасте до шести лет, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Чаще всего заболевание выявляли у горожан — 87,1%, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Больше всего заболевших зафиксировали в Боготольском, Ужурском, Пировском, Тюхтетском и Тасеевском районах, городе Назарово и поселке городского типа Солнечный.
Описторхоз — заболевание, которое вызывают плоские паразиты класса сосальщиков. Оно поражает желчевыводящие протоки, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы. Заразиться им можно при употреблении в пищу сырой, слабосоленой или недостаточно термически обработанной речной рыбы семейства карповых.