В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

В России упростили предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через портал «Госуслуги». Соответствующее постановление 24 июня было опубликовано на сайте правительства РФ.

Уточняется, что основную часть документов госорганы будут запрашивать через систему межведомственного электронного взаимодействия.

«Новый порядок не отменяет возможность для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ», — говорится в сообщении.

Кабмин напомнил, что право на получение субсидии имеют россияне, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Эту норму каждый регион устанавливает самостоятельно.

В середине мая в Госдуму внесли законопроект, который предполагает установление единого стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%. Сейчас он составляет 22% от дохода семьи, но регионы могут его уменьшать.

До этого, 30 апреля, правительство определило категории граждан, которые с 1 июля смогут платить за ЖКУ, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии. Речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.