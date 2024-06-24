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В Минфине рассказали о порядке индексации выплат работающим пенсионерам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Госдума 25 июня может рассмотреть законопроект о возобновлении индексации выплат работающим пенсионерам. Пересчет пенсий будет проводиться два раза в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля, когда меняется размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Условия индексации будут одинаковыми и для работающих, и для неработающих пенсионеров. В пресс-службе Минфина РФ рассказали в понедельник, 24 июня, о порядке индексации выплат работающим пенсионерам.

Там отметили, что по поручению президента России ведется совместная работа с депутатами Госдумы по подготовке соответствующего законопроекта.

«Речь идет не об отмене прошлых решений, а о возобновлении индексации. Выплата индексации за пропущенные годы будет осуществляться, как и сейчас, после завершения трудовой деятельности. Таким образом, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов», — рассказали в пресс-службе на официальный запрос «Абзаца».

Индексацию пенсий работающих пенсионеров приостановили в 2016 году. На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что включение в пенсию индексации с 2016 по 2024 год произойдет после завершения пенсионерами их трудовой деятельности.

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10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров возобновят с 1 февраля 2025 года, это коснется 7,8 млн россиян, передает RT.

7 июня министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что у государства есть ресурсы для индексации пенсий работающим пенсионерам. Он объяснил, что сумма пенсий повышается дважды в год: в феврале с учетом инфляции, а в апреле — по уровню роста фонда оплаты труда.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня, предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с февраля 2025 года, передает НСН. Глава государства подчеркнул, что сейчас в бюджете есть средства, чтобы принять это решение, отвечающее интересам населения.

До этого, 15 апреля, Соцфонд опубликовал статистику, согласно которой разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам на январь 2024 года составила 5,6 тыс. рублей. Этот разрыв снизился впервые как минимум за 2,5 года (данные публикуются с октября 2021-го). До этого он постепенно увеличивался — с 3 тыс. в 2021-м до 5,9 тыс. в 2023-м.

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