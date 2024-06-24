Газификация Читы проходит с отставанием от графика
Газификация Читы идет с отставанием от сроков. Одна из причин — железная дорога, которая мешает прокладке газопровода, сообщает РТК «Забайкалье» в понедельник, 24 июня.
«Трудности вызывает прокладка трубопровода под железной дорогой, работа сейчас там стоит. Будем стараться сдвинуть дело с мертвой точки», — сказал вице-премьер регионального правительства Алексей Гончаров, его цитату приводит ИА ChitaMedia.
По планам к настоящему моменту нужно было проложить 289,4 км сетей, а проложено 252,8 км. То есть отставание по километражу составляет 36,6 км. Заключено 6807 договоров вместо запланированных 11 352. Совершен обход 12 520 домов вместо 25 915, смонтировано 3767 котлов вместо 6179.
Ранее в июне сообщалось, что сроки строительства станции для приема и хранения газа в Чите могут затянуться. При этом возведение объекта ведется в соответствии с графиком.