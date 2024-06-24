Шесть фигур

За пост президента на предстоящих 28 июня внеочередных выборах в Иране борются шесть кандидатов. Все они были допущены советом стражей конституции Ирана (состоит из 12 членов) и рекомендованы советом экспертов (состоит из 88 человек). Безусловно, здесь не могло обойтись и без личной рекомендации Верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, за которым в стране решающее слово. Избирательный штаб республики зарегистрировал заявки 80 человек.

Среди них самыми видными претендентами были экс-президент Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер меджлиса (парламента) Али Лариджани. Они представители консервативного крыла партий и оба не были допущены к участию в выборах. В случае с Ахмадинежадом все было изначально ожидаемо, поскольку он все еще остается одной из самых токсичных фигур в политике Ирана. Что же касается Лариджани, то совет стражей посчитал его кандидатуру недостаточно «проверенной». Известно лишь, что экс-спикер парламента невзирая на принадлежность к консервативным силам, в то же время считается сторонником постепенного нивелирования влияния духовенства как на внутреннюю, так и на внешнюю политику страны.

В итоге был утвержден список кандидатов, который включает в себя следующих претендентов: Масуд Пезешкиян, Мустафа Пурмохаммади, Амир-Хосейн Газизаде Хашеми, Алиреза Закани, Саид Джалили и Мохаммад Багер Галибаф. Главная интрига выборов как раз и будет выражаться в борьбе между двумя последними в этом списке фамилиями, поскольку оба имеют примерно равные шансы на победу. При этом Мохаммад Багер Галибаф обладает большей возможностью обогнать своего главного конкурента, так как в его руках сосредоточен административный ресурс — он находится на посту спикера парламента и имеет серьезную поддержку в меджлисе. Сам Галибаф трижды избирался на пост президента — в 2005, 2013 и 2017 годах и остается самым видным политиком из списка главных претендентов на эту должность.

Предстоящие выборы — особенные, поскольку на каденцию ныне избираемого президента может выпасть естественный уход Хаменеи из жизни (ему сейчас 85 лет). Это значит, что транзит власти должен пройти максимально безболезненным для системы, соответственно на президента будет возложена обязанность организовать процесс таким образом, чтобы эта самая система не была потревожена. Многие ошибочно полагают, что президент в Иране ничего не решает, ведь окончательное слово за Верховным лидером страны. С точки зрения государственной иерархии республики, Верховный лидер считается арбитром между разными центрами власти и элиты. Он задает направление, дает наставления, курирует целиком и полностью нормы «Велаят-э Факих» — политико-правовой доктрины шиитов и следит за тем, чтобы идеология страны не была ослаблена.

Но реалии «на земле» диктуют свои правила и в данном случае Али Хаменеи занимается не только вышеупомянутыми задачами, но и контролирует внутреннюю и внешнюю политику государства, его безопасность и вооруженные силы. Президент в данном случае находится на вторых ролях, но и на его плечи возложена довольно немаловажная зона ответственности — экономика, вся социальная сфера (главным образом здравоохранение, образование, сельское хозяйство), финансы. К тому же, если президент харизматичный и рациональный, то Хаменеи к нему прислушивается и в вопросах внутренней и внешней политики. От авторитета президента зависит многое. Яркий пример тому — то, как вел себя Иран при реформаторе Хатами и при консерваторе Ахмадинежаде, при реформаторе Роухани и при консерваторе Раиси. Один провозглашал курс на разработку ядерной программы, другой призывал к ее консервации и настаивал на подписании с Западом сделки. Иными словами, хоть и окончательное слово все же за Али Хаменеи, но принять он может его в том числе и на основе того, что ему подскажет президент.

Кто примет участие в президентских выборах

В рамках нынешней президентской гонки все кандидаты — представители партий консервативного толка, за исключением одного — реформатора Масуда Пезешкияна. Он этнический азербайджанец (как и сам верховный лидер Хаменеи), родившийся в провинции Курдистан, городе Мехабад. Занимал должности министра здравоохранения и высшего медицинского образования Ирана, практикующий кардиохирург, член парламента. Некоторое время назад был вице-спикером меджлиса. Более 20 лет представляет в заксобрании крупнейший центр иранских азербайджанцев и столицу провинции Восточный Азербайджан — город Тебриз. Не исключено, что совет стражей, одобряя его кандидатуру, решил пойти на смягчение к подходам допуска того или иного кандидата с целью повысить явку, поскольку прошлые президентские выборы вошли в современную историю Ирана как самые непопулярные. Тогда лишь 47% избирателей пришли на участки и повторения похожей ситуации власти явно не желают. Важно обеспечить легитимность выборного процесса, чтобы не допустить волнений или иных негативных сценариев.

Пезешкияна открыто поддержал известный реформатор, экс-президент Ирана Мохаммад Хатами (1997–2005) и соответственно все реформистские партии. В случае высокой явки, не исключено, что у Пезешкияна возрастут шансы на большой процент голосов как у единственного реформатора этой президентской гонки. К тому же кандидат-реформатор ориентируется и на консолидацию вокруг себя всех азербайджанцев, курдов и туркмен, коих в стране составляет внушительный процент от общего состава населения.

Мустафа Пурмохаммади был выдвинут партией «Ассоциация боевого духовенства». Он центрист. Начал свою карьеру в качестве прокурора в Революционном суде, дослужившись до заместителя министра разведки при президенте Рафсанджани (1989–1997). Занимал должность и.о. замминистра разведки и главы политического и социального департамента канцелярии Али Хаменеи. В 2005 году президент Махмуд Ахмадинежад назначил Пурмохаммади министром внутренних дел. Находился на этом посту до 2008 года. Обладает титулом «Худжат аль-Ислам», что по исламским шиитским канонам означает высокую степень религиозного образования. Исламский юрист. Преподает политологию в Университете Имама Садега.

Что касается Амир-Хосейн Газизаде Хашеми, то он независимый кандидат. Возглавляет Фонд по делам мучеников и ветеранов. С 2008 по 2021 год Хашеми представлял избирательный округ Мешхед и Калат в парламенте. По профессии он хирург, доктор медицинских наук. В Иране его называют «самым тихим» кандидатом из-за непопулярности в публичной плоскости. Очевидно, что именно он считается одним из аутсайдеров гонки.

Алиреза Закани — действующий мэр Тегерана. Член исламской коалиционной партии, владелец местного информагентства. Считается довольно противоречивой фигурой внутри страны. Не обладает большим числом сторонников, потому и вероятность его избрания низкая. При этом не исключено, что в будущем еще сможет проявить себя, поскольку в большой политике он оказался совсем недавно. Называет себя сторонником политики ныне покойного Эбрахима Раиси. К слову, он четырежды баллотировался в президенты Ирана, но дважды не был допущен советом стражей. Закани — выходец из зажиточной иранской семьи интеллигентов, и его часто критикуют за «тягу к Европе». Согласно информации в СМИ, дочь Закани долгие годы жила в Швейцарии, а его внучка якобы и вовсе имеет гражданство этой европейской страны. И это при том, что он сам себя называет радикальным консерватором. Выступает противником Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД, ядерная сделка). При этом он был замешан в финансовых скандалах, будучи на посту мэра столицы.

Еще один независимый кандидат — Саид Джалили. Пожалуй, главный соперник фаворита текущей президентской гонки — Мохаммада Багер Галибафа. Член Стратегического совета по международным отношениям. Занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности и главы иранской группы по переговорам по ядерной программе с 2006-го по 2012-й. В Иране Джалили называют не самым успешным переговорщиком, поскольку его действия в конечном итоге привели к введению самых жестких экономических санкций против страны. Его часто называют «живым мучеником», поскольку он потерял ногу во время ирано-иракской войны, когда служил в народном ополчении «Басидж». Джалили также был личным представителем аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности. При Ахмадинежаде он занял кресло заместителя министра иностранных дел по делам Европы и Америки, одновременно будучи советником президента, что делало его одним из главных сторонников Ахмадинежада. Противники до сих пор припоминают ему то, что именно из-за его решений и влияния на президента, Иран тогда рассорился со всем миром.

Мохаммад Багер Галибаф — фаворит президентской гонки, выдвинут партией «Прогресс и справедливость». Действующий спикер парламента, либеральный консерватор. Опытный администратор, придерживается прагматичной политики. В отличии от Джалили более умерен. На выборах в 2021 году имел шансы победить, но в последний момент добровольно уступил Раиси. Бывший начальник полиции Верховного лидера, бывший мэр Тегерана. Довольно успешно руководил столицей. В политике давно, что придает ему больше очков в президентской гонке. Его очередная победа на прошедших в марте этого года парламентских выборах также подтверждает тезис о том, что он все еще остается популярным политиком в обществе (и это при низкой явке).

Наиболее острая борьба может развернуться между Мохаммадом Багер Галибафом и Саидом Джалили. Проведенные в Иране соцопросы демонстрируют примерно одинаковые проценты поддержки. При этом в некоторых из них, пусть и с небольшим отрывом, побеждает именно Галибаф. Потому и не исключен сценарий, в котором будет проведен второй тур выборов и только тогда уже станет ясно, кто же окажется следующим президентом Исламской Республики Иран. Его избирают на четыре года с возможностью одного переизбрания.

Если в первом туре выборов никто из кандидатов не набрал большинства голосов, то спустя неделю, в пятницу, проводится повторное голосование. Во втором туре участвуют только два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом. Если эти кандидаты откажутся от участия во втором туре, то очередь перейдет к двум другим кандидатам, опередивших в первом туре остальных претендентов по количеству голосов избирателей. Все бюллетени подсчитываются вручную, поэтому окончательный результат не может быть объявлен ранее чем через два дня.

Как выборы могут повлиять на отношения с Россией

Почему Галибаф считается явным фаворитом гонки? Действующий спикер предлагает конкретную экономическую программу, а это самый важный критерий для большей части населения. Он выступает за создание новых рабочих мест и снижение безработицы, улучшение уровня жизни, структурное изменение экономики, развитие IT-сектора, создание условий для привлечения прямых иностранных инвестиций путем улучшения регуляторной среды и предоставления налоговых льгот. К тому же Галибаф предлагает предоставление льготных кредитов и других финансовых услуг для предпринимателей, улучшение качества образования и доступ к необходимым для этого ресурсам, разработку программ по строительству доступного жилья для малообеспеченных граждан.

Как бывший командующий вооруженных сил Корпуса стражей исламской революции, Галибаф выступает за активное участие Ирана в региональной политике, включая военные и политические союзы с другими странами, укрепление национальной обороны и модернизацию вооруженных сил. Галибаф также заявляет о необходимости развития новых военных технологий и средств обороны, чтобы страна могла эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам. Его риторика может на первый взгляд казаться популистской, но тем не менее у населения есть надежда на то, что хотя бы часть сделанных им заявлений будет все же реализована. К тому же Галибаф патриотичен и очень деятелен. У него есть стремление вписать свое имя в современную историю Ирана, он рассчитывает, что в случае победы ему удастся выполнить большую часть своих обещаний и тем самым сделать жизнь иранцев гораздо лучше.

Что касается отношений Ирана с РФ, то в принципе кардинально ничего не изменится после выборов. И это заслуга погибшего президента Раиси, который, по сути, задал тон контактам с Москвой. Именно при нем Тегеран окончательно определился с вектором стратегического развития отношений, тем самым значительно укрепив связи с Россией и Китаем. Поначалу Раиси и его администрация, невзирая на свою консервативность, пытались договориться с Западом о восстановлении ядерной сделки, рассчитывая, что большая часть санкций с Исламской Республики Иран будет снята. В итоге европейцы оказались аморфными и неспособными переговорщиками, а американцы чрезмерно категоричными и непоследовательными. Потому республика за последние два года вступила в организации, которые способны формировать новый мировой порядок — ШОС и БРИКС.

Ни один из списка претендующих на пост президента публично не высказывается о России в негативном тоне. Тот же Галибаф, находясь на посту спикера парламента, неоднократно подчеркивал роль РФ для региона и мира, а также значимость для Ирана в деле укрепления двусторонних отношений. Следующий президент отлично будет осознавать особую значимость российского фактора для будущего его страны: рост товарооборота, укрепление военно-политических отношений, культурно-гуманитарный обмен в совокупности лишь придадут вес Тегерану в меняющейся системе международных отношений. Поэтому можно с уверенностью сказать, что менять нынешнее положение дел во внешней политике следующий лидер не будет, кто бы им не был.

Автор — эксперт, преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель ИОН РАНХиГС при президенте России

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