Серийному маньяку Миргороду предъявили обвинение в убийстве девушки в 2003 году

Число жертв серийного маньяка Владимира Миргорода возросло до 18 человек, ему предъявлено обвинение в еще одном убийстве, совершенном в 2003 году в Москве. Об этом сообщает источник «Известий».

По его информации, жертвой была 15-летняя девушка. Ее тело было обнаружено 7 апреля 2003 года на Смольной улице в Москве. Следователям длительное время не удавалось выйти на следы убийцы. В 2024 году следователи установили, что именно Миргород причастен к смерти девушки.

Преступник признался, что познакомился с ней на станции метро «Водный стадион». Девушка пригласила его в гости, где они распивали алкогольные напитки.

«В какой-то момент Миргород набросился на подростка и изнасиловал ее тупым предметом. После этого задушил пострадавшую куском синтетической материи и поджег квартиру», — уточнил источник «Известий».

Миргород — серийный убийца, орудовавший в Москве и области в начале 2000-х. Он знакомился с девушками, угощал их шампанским, подвозил на автомобиле, а затем насиловал и душил. В конце 2004 года Миргород был арестован за изнасилование и грабеж. В январе 2005 года его приговорили к шести годам лишения свободы. В июле 2010 года он вышел на свободу, но уже в октябре его снова арестовали после того, как он рассказал случайным знакомым за распитием алкоголя о совершенных убийствах.

30 января 2012 года его приговорили к пожизненному заключению. Сначала он отбывал наказание в колонии особого режима «Черный беркут» в Свердловской области, затем был переведен в колонию для пожизненно заключенных «Снежинка» в Хабаровском крае.

Ранее, 21 мая, в Калманский районный суд Алтайского края было передано дело маньяка Виталия Манишина, который обвиняется в убийстве 11 девушек в период с 1989 по 2000 год.

По версии следствия, в 1989 году Манишин попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, затем удушил ее и закопал. На протяжении долгого времени убийство было не раскрыто, но в мае 2023 года правоохранителям удалось поймать маньяка. Его задержали, после чего была установлена его причастность к еще десяти убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.