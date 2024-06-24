Захарова сообщила о разработке РФ ответных мер на запрет ЕС доступа к ряду СМИ

Москва разработала ответные меры на запрет Евросозом (ЕС) доступа к ряду российских СМИ. Об этом 24 июня сообщила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время», — сказала дипломат, отвечая на просьбу «Известий» прокомментировать решение ЕС.

Захарова уточнила, что РФ сделала это, осознавая то, что надеяться на приверженность Брюсселя своим международно-правовым обязательствам бесполезно.

24 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против РФ. Он включил в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Уточнялось, что запрет не влияет на импорт, а действует только в отношении реэкспорта в третьи страны через ЕС. Кроме того, под санкции попали 116 физических и юридических российских лиц. Также страны Евросоюза ввели рестрикции против компаний из Казахстана, Киргизии, КНР, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), так как они якобы помогают РФ обходить наложенные ограничения.

Кроме того, Совет ЕС утвердил с 25 июня запрет доступа к трем российским СМИ — «Известиям», «РИА Новости» и «Российской газете», а также Voice of Europe. В заявлении от 17 мая уточнялось, что запрет не помешает этим СМИ и их представителям «проводить расследования, брать интервью» и заниматься иной деятельностью на территории Евросоюза, кроме вещательной.

Еще в феврале Захарова отмечала, что для Запада стали нормой угрозы в адрес журналистов, лишение свободы и убийства. Она отметила, что это связано со стремлением изолировать свои общества от источников альтернативных точек зрения.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.