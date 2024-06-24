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События недели в фотографиях: удар ВСУ по Севастополю, теракты в Дагестане, визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ
ВСУ нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате обстрела погибли четыре человека, пострадали 153. Введен режим ЧС регионального характера. В Севастополе и Крыму объявлен траур. Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Террористы атаковали в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц, в том числе священник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Акция «Свеча памяти» в честь Дня памяти и скорби и 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла на Поклонной горе в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ

В результате урагана «Эдгар» в Москве пострадали 37 человек, двое погибли

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Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владимир Путин посетил КНДР и провел переговоры с ее лидером Ким Чен Ыном, по результатам которых был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Также президент России совершил визит во Вьетнам и провел переговоры с республики То Ламом
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Икону «Святая Троица» Андрея Рублева вернули на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
В южной части Греции после сильных пожаров пострадали около 12 тыс. гектаров земли
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Выпускной праздник России «Алые паруса» в третий раз прошел в Мариуполе
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