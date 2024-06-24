События недели в фотографиях: удар ВСУ по Севастополю, теракты в Дагестане, визиты Путина в КНДР и Вьетнам

ВСУ нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате обстрела погибли четыре человека, пострадали 153. Введен режим ЧС регионального характера. В Севастополе и Крыму объявлен траур. Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Террористы атаковали в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц, в том числе священник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Акция «Свеча памяти» в честь Дня памяти и скорби и 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла на Поклонной горе в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
В результате урагана «Эдгар» в Москве пострадали 37 человек, двое погибли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Владимир Путин посетил КНДР и провел переговоры с ее лидером Ким Чен Ыном, по результатам которых был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Также президент России совершил визит во Вьетнам и провел переговоры с республики То Ламом
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Икону «Святая Троица» Андрея Рублева вернули на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
В южной части Греции после сильных пожаров пострадали около 12 тыс. гектаров земли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Подводную лодку проекта 677 «Кронштадт» представили гостям на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Евдоков
Казань отметила традиционный национальный праздник Сабантуй одновременно с завершением Игр БРИКС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Выпускной праздник России «Алые паруса» в третий раз прошел в Мариуполе
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