Реклама
Прямой эфир
Экономика
Коммунальщиков заставят вкладывать средства в обновление ЖКХ-инфраструктуры
Армия
Для армии разработан мобильный заправочный пункт
Армия
Российские военные с помощью БПЛА уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР
Общество
В Севастополе и Крыму 24 июня объявлено Днем траура
Общество
Слуцкий назвал инспирированными извне теракты в Севастополе и Дагестане
Армия
Экипаж миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил опорный и наблюдательный пункты ВСУ
Наука и техника
Ученые создали аэротрубу для имитации взрывов и пожаров
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и до +23 градусов в Москве 24 июня
Армия
Расчет САУ «Гвоздика» уничтожил живую силу ВСУ на донецком направлении
Общество
Сервисы по трудоустройству рассказали о росте спроса на IT-специалистов
Мир
Суд признал невиновным американца после 20 лет ожидания смертной казни
Общество
Фестиваль в честь праздника Святой Троицы прошел в Краснодарском крае
Мир
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар
Общество
В Ленинградской области провели реконструкцию «Свирская победа»
Армия
Операторы FVP-дронов группировки войск «Восток» уничтожили танк Leopard
Экономика
ВТБ раскрыл детали присоединения «Открытия» и крымского РНКБ
Мир
США сообщили о повреждении греческого судна в Красном море после атаки хуситов

Кадры оперативной работы с места проведения КТО в Дагестане

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024