Икону «Троица» установили в Троицком соборе на ее историческом месте
Икону «Троица» Андрея Рублева 23 июня установили в стационарный киот в соборе Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде.
Вмонтированный в иконостас киот поддерживает необходимый для сохранения иконы климат и оснащен бронированным стеклом, которое защитит икону в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Теперь образ, написанный в XV веке, находится на своем историческом месте в День Святой Троицы или Пятидесятницу, которую Русская православная церковь отмечает 23 июня.
О вывозе иконы из храма Христа Спасителя на свое историческое место сообщалось 22 июня. Тогда же стало известно, что ее доставили на площадь перед Троице-Сергиевой лаврой. Перевозка иконы стала возможной при участии Министерства культуры РФ.
Позднее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в церковном календаре 22 июня будет именоваться Днем принесения чудотворного образца Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру.
Решение о возвращении иконы в лавру было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года. Уже летом Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Троица» лавре. С начала января она временно находилась в храме Христа Спасителя и была доступна для поклонения.