Мужчина и его пожилая мать погибли при пожаре в квартире в Москве
Мужчина и его пожилая мать погибли при пожаре в квартире на Свободном проспекте в Москве. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Ночью в результате пожара в квартире жилого дома на Свободном проспекте погиб мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло на кухне. Точная причина возникновения пожара будет установлена. Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки, добавили в пресс-службе.
Накануне, 22 июня, источник «Известий» сообщил, что на бывшем заводе МиГ в Москве произошел пожар на площади 300 кв. м. Позднее в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован, пострадавших нет. В ведомстве отметили, что на территории бывшего завода МиГ в неэксплуатируемом здании горел мусор.