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Мужчина и его пожилая мать погибли при пожаре в квартире в Москве

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Фото: t.me/moscowproc
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Мужчина и его пожилая мать погибли при пожаре в квартире на Свободном проспекте в Москве. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Ночью в результате пожара в квартире жилого дома на Свободном проспекте погиб мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло на кухне. Точная причина возникновения пожара будет установлена. Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки, добавили в пресс-службе.

Накануне, 22 июня, источник «Известий» сообщил, что на бывшем заводе МиГ в Москве произошел пожар на площади 300 кв. м. Позднее в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован, пострадавших нет. В ведомстве отметили, что на территории бывшего завода МиГ в неэксплуатируемом здании горел мусор.

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