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Отец и сын получили ожоги из-за опрокидывания легковоспламеняющейся жидкости

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Фото: t.me/mchs_official
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В Нижнем Новгороде из-за опрокидывания легковоспламеняющейся жидкости отец и сын получили ожоги. Об этом 23 июня сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«В Нижнем Новгороде в частном жилом доме 9-летний ребенок опрокинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Она стояла возле работающей газовой плиты. Огонь моментально перекинулся на одежду мальчика и ковер. Отец ребенка кинулся на помощь. Оба получили ожоги и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В МЧС также напомнили правила и технику безопасности хранения воспламеняющихся предметов в доме с детьми. Спички и зажигалки нужно хранить в недоступном для ребенка месте, родители должны беречь от нагрева легковоспламеняющиеся жидкости и объяснить ребенку об опасности игр с огнем.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что в Якутии на детской площадке школьник поджег пятилетнего ребенка. Пострадавший вышел погулять на улицу. Через некоторое время его мама услышала плач и, выглянув в окно, увидела своего сына в огне. Выбежав на улицу, она начала срывать горящую одежду с ребенка. Мальчик был доставлен в больницу с многочисленными ожогами. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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