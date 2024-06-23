Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском полностью потушен

Под Новороссийском в районе села Борисовка спасатели 22 июня полностью ликвидировали пожар на мусорном полигоне, который начался еще 9 июня. Об этом сообщил глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко.

«По информации главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня, в 19:00, возгорание на мусорном полигоне ликвидировано», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кравченко поблагодарил специалистов МЧС России и отметил их профессионализм.

О мощном пожаре на мусорном полигоне в селе Борисовка в Приморском районе Новороссийска источник «Известий» сообщил 10 июня. тогда же сообщалось, что возгорание уже было локализовано, однако на соседние участки села падали чуть горящие остатки бумаги и целлофана.