Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой

Если во Франции исчезнет «макронизм», никто даже и не заметит, движение президента Франции Эммануэля Макрона является пустым. Об этом 23 июня заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова экс-президента Франции Франсуа Олланда об окончании «макронизма».

«Политическое движение Макрона, слепленное за полгода до его первое избрания президентом Франции, — это, по большому счету, пустота. <...> У «макронизма» нет глубоких корней во французском обществе. Если завтра его распустят, никто и не заметит, поскольку это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под Макрона и ради Макрона», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Пушков, депутаты движения Макрона при общении впечатлили его тем, «насколько внутри у них было пусто». По словам политика, у них нет ни глубоких знаний, ни серьезной подтовки, ни даже продуманных убеждений.

«Их головы [депутатов движения Макрона] забиты либеральными лозунгами и словесными кодами, по которым они распознают своих и чужих. Если вы против миграции, значит, вы расист или фашист, а если критикуете США и НАТО, то вы против свободы и демократии. Дальше мысль не идет за отсутствием самой способности мыслить автономно от либерального мейнстрима и основных СМИ», — заявил Пушков.

22 июня экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что «макронизму пришел конец, если он, правда, когда либо существовал». Олланд также выразил мнение, что Франции необходимо переустройство. По его мнению, «макронизм» обошелся республике «слишком дорого», так как нанес как партиям, так и общественному мнению большой ущерб.

20 марта лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент страны Эммануэль Макрон своими действиями ведет Францию к самоубийству. Он также назвал политику президента «макронизмом» и заявил, что она всё больше рифмуется с «идиотизмом».

Между тем Макрон 9 июня заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Они пройдут 30 июня и 7 июля.

Позднее, 10 июня, политолог Андрей Быстрицкий рассказал «Известиям», что роспуск парламента — привычная практика во Франции и Великобритании. Это обычная политическая уловка, чтобы подтвердить мандатное управление на фоне падения популярности правящей партии и неудачных для нее результатов выборов в Европарламент, которые прошли с 6 по 9 июня.