Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще девяти дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за час уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом 23 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожены над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

В ночь с 22 на 23 июня силы ПВО уничтожили несколько беспилотников. Так, Богомаз сообщил о ликвидации одного БПЛА над Трубчевским районом.

Затем он заявил об уничтожении еще 12 беспилотников над пятью муниципальными округами Брянской области: Дубровским, Брянским, Клинцовским, Новозыбковским и Стародубским. Губернатор подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.