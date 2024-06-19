Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

В Москве 20 июня возможны грозы и ливни, а также не исключено и формирование смерчей. Об этом 19 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что с 3:00 до 22:00 местами по городу ожидаются гроза и ливень. Также возможен град и шквалистый ветер порывами до 18–23 м/с. Мэр предупредил и о возможном формировании смерчей. По словам Собянина, это может произойти с 12:00 до 17:00.

«Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице. Берегите себя», — написал мэр.

Ранее, 17 июня, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в Москве наблюдаются редкие для июня «тропические ночи», подобное явление случается раз в семь-восемь лет. Также она сообщила, что характер осадков зависит от типа атмосферного фронта.