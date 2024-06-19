МЧС предупредило москвичей о возможных смерчах 20 июня

В Москве в четверг, 20 июня, ожидается ухудшение погоды, есть вероятность смерчей. Экстренное предупреждение 19 июня распространил столичный главк МЧС РФ, ссылаясь на прогнозы синоптиков Росгидромета.

«В период с 03:00 мск до 22:00 мск 20 июня местами по городу Москве ожидаются гроза, сильный дождь, ливень (более 20 мм за 1 час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с. С 12:00 мск до 17:00 мск есть вероятность формирования смерчей», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 17 июня, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в начале этой недели жителей Москвы ждут дожди с грозами, однако со среды ситуация изменится. В среду, 19 июня, температура поднимется до +25…+27 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в Москве наблюдаются редкие для июня «тропические ночи», подобное явление случается раз в семь-восемь лет. Также она сообщила, что характер осадков зависит от типа атмосферного фронта.