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В Москве иностранец потушил свечи в церкви и напал на прихожанку

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Фото: СК РФ по Москве
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На юго-западе Москвы 20-летний уроженец Таджикистана потушил все свечи в церкви, а после применил насилие в отношении прихожанки данного храма. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в официальном Telegram-канле СК РФ по Москве.

«По данным следствия, в дневное время 18 июня 2024 года фигурант с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Правонарушитель задержан.

Известно, что «следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы» об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее, 5 июня, звезде мистического телешоу Алене Полынь (Елена Суликова) предъявили обвинение по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Жительница Ивантеевки Алена Полынь была задержана в подмосковном Пушкино 4 июня. По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священников Русской православной церкви (РПЦ). Кроме того, она опубликовала в Сети видео с высказываниями, оскорбляющими чувства верующих.

Дома у задержанной правоохранители изъяли литературу и прочие вещи, важные для расследования. Также будут проведены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал «Известиям», что инициатором всех проверок в отношении звезды мистического телешоу был он. Причиной он назвал борьбу с мошенниками, выманивающими деньги у доверчивых людей в трудных жизненных ситуациях. По его словам, Полынь вводила в заблуждение обратившихся к ней за помощью, навязывая им покупку якобы колдовских принадлежностей.

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