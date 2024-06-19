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Москвичей предупредили о резком похолодании в конце недели

Вильфанд: температура на 1-2 градуса ниже нормы ожидается в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Температура воздуха в конце недели в Москве упадет до +22 градусов, что на 1-2 градуса ниже нормы. Об этом в среду, 19 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода в эти дни будет малооблачной и солнечной.

Специалист в беседе с ТАСС отметил, что с пятницы, 21 июня, по воскресенье, 23 июня, ночные температуры будут колебаться от +9 до 13 градусов, а дневные — от +18 до +22 градусов. Кроме того, Вильфанд отметил, что несмотря на то, что температура будет ниже нормы, уже начиная с пятницы ожидается в основном ясная погода или переменчивая облачность.

Он добавил, что с начала летнего солнцестояния 22 июня солнечная энергия будет максимальной, однако при этом воздушные массы будут прохладными, что скажется на понижении температуры. Поэтому, указал синоптик, хоть ожидается летняя погода, но она будет на 1-2 градуса ниже среднего уровня в это время года.

В выходные погода будет в основном солнечной, с возможными кратковременными дождями в отдельных районах, добавила «Газета.Ru».

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19 июня синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области до +28 градусов в этот день. Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 743–747 мм ртутного столба.

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