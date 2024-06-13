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В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога

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Фото: t.me/krpronws
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В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в стоматологической клинике. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По предварительной версии следствия, 12 июня семилетний мальчик вместе с матерью приехал в частный многопрофильный медицинский центр, оказывающий стоматологические услуги. Ребенку необходимо было осуществить лечение и чистку зубов, при этом медицинские процедуры должны были провести во сне. <…> В ходе проведения стоматологического лечения состояние ребенка резко ухудшилось», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Врач-анестезиолог, а затем и бригада скорой помощи пытались реанимировать мальчика, однако он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Следователи изъяли из медицинского учреждения всю необходимую документацию, а также лекарственные препараты, использованные при проведении процедур. Проводится судебно-медицинская экспертиза, отметили в управлении СК РФ.

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Среди возможных последствий — анафилактический шок и потеря зуба

Ранее, 13 февраля, стало известно о смерти девочки во время лечения зубов у стоматолога. После процедур ребенок не вышел из наркоза. Девочку экстренно доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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