Звезда сериала «Постучись в мою дверь» запланировала приехать в Крым

Турецкая актриса Мелиса Дёнгель, известная по сериалу «Постучись в мою дверь», рассказала «Известиям» о планах посетить Крым. В детстве она уже бывала в Севастополе, где жила ее русская мама.

«Раньше у меня была возможность побывать в России. Я ездила в Крым, в Севастополь. У меня даже есть несколько фотографий оттуда. Но тогда я была очень маленькой, мало что помню. Но я знаю, что это город военных. И что там есть много прекрасных культурных достопримечательностей. Если у меня будет возможность этим летом или следующим, я обязательно отправлюсь туда, потому что у вас прекрасная культура», — поделилась актриса с «Известиями».

Мелиса Дёнгель призналась, что любит блюда русской кухни — борщ и оливье. А русский язык знает плохо.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью актрисы Мелисы Дёнгель «Известиям» в четверг, 13 июня, в 10:00

«Моя мама жила в Севастополе, и я русская по происхождению»