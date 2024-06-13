Звезда «Постучись в мою дверь» не смотрела российскую версию сериала

Турецкая актриса Мелиса Дёнгель, сыгравшая подругу Эды Джерен в сериале «Постучись в мою дверь», рассказала, что знает о российской адаптации турецкого телехита, но не смотрела ее.

«Да, я, разумеется, знаю про российскую версию сериала, но у меня не было возможности посмотреть ее. Я посмотрю позже обязательно. Я думаю, что адаптация — это абсолютно правильная вещь. Очень приятно иметь возможность рассказывать нашу историю кому-то на разных языках с разными актерами. И очень приятно, когда тебя ценят. Так что я заранее желаю всем успехов», — сказала она «Известиям».

Актриса выразила надежду на то, что российская версия вышла хорошей. Мелиса Дёнгель, кроме того, рассказала о планах посетить Россию этим или следующим летом, если представится возможность. Ее мама русская, и в детстве будущая актриса бывала в Севастополе.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью актрисы Мелисы Дёнгель «Известиям» в четверг, 13 июня, в 10:00

«Моя мама жила в Севастополе, и я русская по происхождению»