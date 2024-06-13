В ГД внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ уже после вычета НДФЛ
В Госдуму внесут законопроект, который должен запретить выплачивать зарплату работнику ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) после вычета НДФЛ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Согласно документу, предлагается внести изменения в статью 133 Трудового кодекса РФ.
На данный момент, согласно действующему законодательству, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. Законопроект же предлагает изменить эту норму, уточнив, что речь идет именно о фактически выплаченной месячной заработной плате работника.
«Фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка. Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ в ситуации, когда сотрудник берет отпуск или болеет. <...> Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По информации ТАСС, законопроект внесут в нижнюю палату парламента уже 13 июня.
Ранее, 10 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал повышение МРОТ на 15% с 2025 года. Эта сумма будет рассчитываться исходя из медианной зарплаты на рынке труда, отметил он. При этом еще через пять лет, к 2030 году, МРОТ будет составлять не менее 35 тыс. рублей в месяц.
До этого, 30 мая, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что вместе с МРОТ повысится средняя зарплата. Она пояснила, что низкоквалифицированный и высококвалифицированный работники не могут получать равную или примерно равную зарплату.