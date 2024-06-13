Звезда сериала «Постучись в мою дверь» призналась в любви к борщу и оливье
Турецкая актриса Мелиса Дёнгель, известная по роли Джерен (подруга Эды) в сериале «Постучись в мою дверь», любит борщ и оливье. Об этом она рассказала в интервью «Известиям». С русской кухней знаменитость знакома благодаря матери.
«Моя мама жила в Севастополе. И да, я русская по происхождению, то есть по материнской линии. Я люблю борщ, «шубу», люблю новогодний оливье. Конечно, есть еще много блюд, которые готовит для нас моя мама, я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю. Я бы сказала, что русская кухня — одна из моих любимых в мире», — призналась она «Известиям».
Мелиса также вспомнила, что в детстве бывала в Севастополе. По словам актрисы, она приедет туда еще раз, если представится возможность.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью актрисы Мелисы Дёнгель «Известиям» в четверг, 13 июня, в 10:00
«Моя мама жила в Севастополе, и я русская по происхождению»