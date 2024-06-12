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Умер чемпион НБА Джерри Уэст

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Фото: Global Look Press/FS
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На 87-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1960 года по баскетболу в составе сборной США Джерри Уэст. Об этом стало известно в среду, 12 июня.

«Джерри Уэст, олицетворение баскетбольного мастерства и друг всех, кто его знал, мирно скончался сегодня утром в возрасте 86 лет. Его жена Карен была рядом с ним», — приводит «Спорт-Экспресс» сообщение команды «Клипперс», которую Уэст возглавлял в последние годы жизни.

Причины смерти спортсмена не называются.

Уэст родился в 1938 году в Челиане в Западной Вирджинии. Еще в школе он зарекомендовал себя как отличный игрок, уточняет сайт aif.ru. Тогда же спортсмен продемонстрировал свой фирменный бросок — со средней дистанции в прыжке.

Джерри Уэст играл за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1960 по 1974 год, один раз стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В период с 1976 по 1979 год Уэст возглавлял «Лейкерс», а с 1982 по 2000 год являлся генеральным менеджером клуба. Под его руководством команда пять раз выигрывала НБА: в 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 годах. Помимо этого, с 2002 по 2007 год Джерри Уэст был генменеджером «Мемфиса», с 2011-го по 2017-й — «Голден Стэйт», а с 2017 года возглавлял «Лос-Анджелес Клипперс».

Уэст вошёл в Зал славы баскетбола имени Нейсмита как игрок в 1979 году, как член олимпийской сборной США 1960 года в 2010 году, сообщает ИА Регнум. В том же году он вошел в Зал в третий, рекордный, раз за вклад в развитие баскетбола.

Отмечается, что, согласно одной из версий, силуэт баскетболиста с логотипа НБА был срисован с фотографии Уэста, пишет сайт kp.ru. Между тем эта теория не была подтверждена ни самим Уэстом, ни НБА.

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